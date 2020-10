TORINO – Il difensore della Juventus, Danilo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Juve-Barcellona: “Siamo stati organizzati ma non aggressivi. Se vogliamo fare qualcosa di importante dobbiamo fare un passo avanti in questa stagione. Deve essere un passo in avanti sia mentale che tecnico e dobbiamo essere più cattivi. Esperimenti? Ci servono gli esperimenti però dobbiamo anche aggiungere i risultati e pensiamo a vincere la prossima gara”.