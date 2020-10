TORINO – Dopo il pareggio di ieri sera tra Juventus ed Hellas Verona, il difensore bianconero, Danilo, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram ufficiale analizzando la prestazione della squadra, secondo il brasiliano sufficiente per vincere. Questa la didascalia: “Prestazione suficiente per vincere,ma il campo non ci premia. Meritavamo i 3 punti, ora andiamo avanti e pensiamo solo a mercoledì”.