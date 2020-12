Damascelli: “Ronaldo andava sostituito. Dybala? Non penso rimarrà a lungo”

TORINO- Ai microfoni di Radio Sportiva, Tony Damascelli ha parlato della Juventus: “Cristiano Ronaldo andava sostituito perché contro l’Atalanta ha sbagliato tutto. Pirlo doveva imporsi. Dybala? Agnelli è entrato a piedi uniti sulla questione rinnovo, a differenza di Paratici. Non è tra i primi cinque intrepreti del ruolo nella storia bianconera e non credo rimarrà a lungo”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<