Dall’Inghilterra: scambio Pogba-Dybala, lo United dice si

TORINO- Come affermato da Mino Raiola negli scorsi giorni, l’avventura di Paul Pogba al Manchester United è ormai finita. Il centrocampista francese, già a gennaio, potrebbe lasciare la Premier League, con la Juve che lavora al suo ritorno già da tempo. A fare il percorso inverso potrebbe però essere Paulo Dybala. Come riferito dal quotidiano britannico Daily Mail, infatti, i Red Devils avrebbero aperto alla cessione del numero 6 al club bianconero, a patto che l’argentino si trasferisca alla corte di Solskjaer. Una proposta sulla quale, al momento, la dirigenza dei campioni d’Italia sta riflettendo… >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<