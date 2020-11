TORINO- Non arrivano buone notizie sul fronte Pogba dall’Inghilterra. Stando a quanto riferito da Four-Four-Two, infatti, il Real Madrid e il Manchester United sarebbero vicini a raggiungere l’intesa per il passaggio del centrocampista alla corte di Zidane, in cambio di 60 milioni di euro. Se l’affare dovesse concretizzarsi, la Juventus virerebbe su Eduardo Camavinga, centrocampista classe 2002 in forza al Rennes.