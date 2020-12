Dall’Inghilterra: Pogba può partire a gennaio, servono 55 milioni

TORINO- L’avventura di Paul Pogba al Manchester United è ormai giunta agli sgoccioli. Il centrocampista francese, nei prossimi mesi, lascerà la Premier League, come affermato anche dal suo procuratore Mino Raiola negli scorsi giorni. Stando a quanto riferito dal quotidiano britannico The Sun, già a Gennaio il numero 6 potrebbe cambiare maglia, con Juve e Real a seguire la situazione. Per completare l’affare basterebbero 55 milioni di euro. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<