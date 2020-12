Dall’Inghilterra: Paratici nel mirino dello United

TORINO- Abituato a trattare per rinforzare la Juventus, stavolta Fabio Paratici si trova al centro di un’interesse di mercato. Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Record, dopo il mancato trasferimento alla Roma, il dirigente bianconero potrebbe sbarcare in Premier League, dove ad attenderlo ci sarebbe il Manchester United. Il CFO juventino è tenuto in grande considerazione dalla dirigenza dei Red Devils, che allo stesso tempo valutano però anche le candidature di Luis Campos, Mark Overmars e Paul Mitchell. In caso di approdo oltremanica di Paratici, che resta il favorito, sulla panchina dei rossi di Manchester potrebbe sedersi Simone Inzaghi. Ole Gunnar Solskjaer, a meno di colpi di scena, verrà infatti sollevato dall’incarico al termine di questa stagione, e, quello del tecnico biancoceleste, legato da una profonda amicizia al dirigente dei campioni d’Italia, è un nome che intriga parecchio. >> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<