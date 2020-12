Dall’Inghilterra: Ozil non vuole lasciare l’Arsenal

TORINO- Nella giornata di ieri, il procuratore di Mesut Ozil ha aperto le porte ad un possibile trasferimento del suo assistito in Serie A, con la Juve tra le possibili destinazioni. Parole smentite dal quotidiano britannico Daily Mail che, nell’edizione odierna, riporta di come il fantasista tedesco sia determinato a restare all’Arsenal. L’ex Real vuole infatti valutare il suo futuro solo al termine di questa stagione. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<