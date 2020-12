TORINO- Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, il Manchester United sarebbe pronto a presentare un’offerta per strappare Eduardo Camavinga al Rennes. L’offerta si aggirerebbe sui 45 milioni di euro, che basterebbero ai Red Devils per accaparrarsi il cartellino del 18enne centrocampista. Juve, Chelsea e Real Madrid restano comunque ancora in corsa.