Dall’Inghilterra: la Juve segue Douglas Luiz

TORINO- Nelle prossime sessioni di mercato, la Juventus proverà certamente a continuare il processo di svecchiamento della rosa iniziato in estate, aggiungendo giovani di qualità alla rosa a disposizione di Pirlo. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, il club bianconero avrebbe messo nel mirino il 22enne Douglas Luiz, punto fermo del centrocampo dell'Aston Villa. Sulle tracce del giovane, che vanta già 5 presenze nella Nazionale brasiliana, anche i maggiori club di Premier.