Dall’Inghilterra: Isco via dal Real a Gennaio, ma l’Arsenal è in vantaggio

TORINO- Il rapporto tra Isco e il Real Madrid è ormai ai minimi storici e il trequartista, già a Gennaio, sarebbe pronto a cambiare maglia per trovare maggior minutaggio e non rischiare di perdere la convocazione per l’Europeo. Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, la Juve sarebbe sempre interessata al giocatore, già trattato in diverse occasioni nelle passata stagioni, ma la concorrenza è avanti. In prima fila per il talento ex Malaga, infatti, ci sarebbe l’Arsenal, in cerca di rinforzi per svoltare una stagione che, fin qui, ha portato diverse delusioni e un quindicesimo posto a -12 dalla zona Champions League. A Londra, con lui, potrebbe arrivare Massimiliano Allegri, suo grande estimatore e primo nome della dirigenza per il dopo-Arteta. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<