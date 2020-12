Dall’Inghilterra: il City ancora sulle tracce di Bonucci

TORINO- Colonna della difesa bianconera da ormai un decennio, Leonardo Bonucci potrebbe salutare a fine stagione. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, infatti, il numero 19 sarebbe ancora nel mirino di Pep Guardiola, che vorrebbe portarlo al Manchester City. La Juve, dal canto suo, non vorrebbe privarsi di un leader così importante per lo spogliatoio, ma se dovessero arrivare offerte clamorose… >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<