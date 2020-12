Dall’Inghilterra: Dybala offerto a 6 club di Premier

TORINO- Giorni concitati per Paulo Dybala. L’argentino, dopo la deludente prestazione nel derby, va verso la panchina per la gara di domani con il Barcellona, mentre le voci di mercato sembrano non volersi spegnere. Come riferito dai media inglesi, l’entourage del numero 10 argentino, viste le difficoltà a trovare un accordo per il rinnovo con la Juventus, avrebbe contattato sei club di Premier League per capire le possibilità di un trasferimento a fine stagione: United, City, Liverpool, Chelsea, Arsenal e Tottenham. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<