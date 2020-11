Dall’Inghilterra confermano l’interesse della Juve per Pogba

TORINO – Continuano ad arrivare nuove voci di mercato per la Juventus, che sta lavorando per mettere a segno nuovi incredibili colpi. Nelle ultime settimane si sta parlando di un possibile ritorno a Torino di Paul Pogba e diversi indizi stanno confermando queste voci. Innanzitutto, il centrocampista francese ha dichiarato in un’intervista di trovarsi molto male al Manchester United in questo momento, il peggiore della sua carriera; inoltre, Claudio Marchisio, suo compagno di squadra ai tempi della Vecchia Signora, gli ha consigliato sui social di tornare in bianconero.

Adesso, le voci dell’interesse della Juve per Pogba trovano ulteriori conferme dall’Inghilterra. Infatti, il tabloid britannico The Indipendent ha affermato che il club torinese sta lavorando per il ritorno di Pogba: la società potrebbe sfruttare la sua situazione con i Red Devils e puntare sulla sua volontà di lasciare Manchester per abbassare il prezzo.