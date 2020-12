Dall’Inghilterra: arriva l’offerta della Juve per Pogba

TORINO – Le pesantissime dichiarazioni di Mino Raiola sul futuro di Pogba hanno inevitabilmente acceso il mercato di gennaio con qualche settimana di anticipo. Inutile dire che la concorrenza per il francese è foltissima è proprio per questo, la Juventus starebbe pensando ad una strategia per accelerare i tempi. Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Express infatti, la Vecchia Signora avrebbe chiesto il giocatore in prestito con diritto di riscatto fissato per giugno. Questo serve a creare una corsia preferenziale e a bruciare le tappe per evitare che qualche altro club possa irrompere sul più bello.