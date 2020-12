Dall’Atalanta all’Atalanta: Morata ritrova la squadra a cui segnò il primo gol in A

TORINO- Contro l’Atalanta, Andrea Pirlo punterà ancora una volta su Alvaro Morata. Lo spagnolo è tra i migliori in casa Juve per rendimento in questa prima parte di stagione e, contro i bergamaschi, spera di andare ancora una volta a segno. Una gara, quella contro gli uomini di Gasperini, che rievocherà certamente dolci ricordi nella mente dello spagnolo. Su assist di Pereyra, il 27 Settembre del 2014, il numero 9 segnò il suo primo gol in Serie A, fissando il risultato sul 3-0 per i bianconeri allora allenati da Allegri. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<