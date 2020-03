Dall’Argentina: negativa la famiglia di Dybala

TORINO – Paulo Dybala, che pochi giorni fa ha comunicato di essere positivo al Coronavirus, non ha contagiato i suoi parenti. La famiglia del giocatore, che sarebbe stata in Europa il 22 marzo, è stata sottoposta a tamponi, i quali avrebbero dato esito negativo. A riferirlo è il quotidiano argentino Olé, che riferisce come i tamponi negativi fatti alla madre Alicia, al fratello Gustavo e alla sua compagna, siano stati analizzati dall’ospedale Rawson di Cordoba.

