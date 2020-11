TORINO- Negli ultimi giorni si è parlato molto di una possibile separazione tra Sergio Ramos e il Real Madrid, con Juventus e Psg in attesa di novità sulla situazione. Stando a quanto riferito dalla stampa spagnola, però, Zinedine Zidane non sarebbe d’accordo sulla decisione di lasciare partire il proprio numero 4, ritenuto ancora un punto fermo dell’undici titolare. Il club, però, non ha intenzione di offrire al proprio capitano un rinnovo da 12 milioni a stagione.