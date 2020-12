Dalla Spagna: Umtiti resta nel mirino della Juve

TORINO- I continui infortuni di Giorgio Chiellini non lasciano tranquilla la Juve, che per affrontare al meglio tre competizioni vuole cautelarsi con l’acquisto di un nuovo centrale difensivo. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il club bianconero avrebbe ancora nel mirino Samuel Umtiti. Il 27enne francese è ai margini del progetto tecnico del Barcellona, che potrebbe cederlo già a gennaio. Sull’ex Lione, oltre ai campioni d’Italia, anche l’Everton. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<