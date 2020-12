Dalla Spagna: suggestione Hazard se parte Dybala

TORINO- Il futuro di Paulo Dybala è ancora in bilico. Il numero 10 argentino non ha avuto un inizio di stagione positivo, condizionato dall’infortunio che si portava dietro dalla passata stagione, collezionando solamente due gol fin qui (uno in Champions e uno in campionato). Il rinnovo del contratto, inoltre, appare ancora lontano e la Juve starebbe valutando seriamente di separarsi dal proprio attaccante. Stando a quanto riportato dalla stampa spagnola, per sostituire la “Joya”, il club campione d’Italia starebbe pensando di portare a Torino Eden Hazard, che al Real Madrid non è mai riuscito ad esprimersi ai livelli a cui aveva abituato i tifosi del Chelsea. Il fantasista belga sarebbe fuori dai piani di Zidane, che avrebbe dato il benestare alla sua cessione. La Juve potrebbe essere la piazza giusta per rilanciare il talento del 29enne mentre, a fare il percorso inverso verso la capitale spagnola, potrebbe essere proprio Dybala in estate. >> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<