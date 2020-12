Dalla Spagna sicuri: la Juve sulle tracce di Llorente

TORINO – Sempre attiva sul mercato la Juventus, che alla vigilia della sessione invernale sta studiando le possibili operazioni per rinforzare la squadra. Molti sono i nomi accostati al club bianconero, alcuni molto noti sulle rive del Po: uno di questi, infatti, sembrerebbe essere quello di Fernando Llorente. Classe 1985, il centravanti spagnolo ha giocato con la Vecchia Signora dal 2013 al 2015, conquistando due Scudetti e arrivando in finale di Champions.

In Spagna, adesso, sono sicuri: la Juve sarebbe sulle tracce di Llorente per riportarlo a Torino. Il giocatore, attualmente, si trova ai margini della rosa del Napoli e vorrebbe trovare una nuova squadra. Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico Diario AS, i bianconeri sarebbero su di lui per rinforzare l'attacco. Tuttavia, dovrebbero fare i conti con la concorrenza del Milan: anche i rossoneri, infatti, vorrebbero completare il pacchetto offensivo con un profilo di esperienza, visto anche l'infortunio di Zlatan Ibrahimovic.