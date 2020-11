TORINO- Ancora una volta la coppia Morata-Ronaldo si è resa protagonista di una grande prestazione. Lo spagnolo ha svolto un eccellente lavoro sporco, mentre Cr7 ha messo a segno la doppietta che ha steso il Cagliari. Eppure, secondo la stampa spagnola, la Juventus è in cerca di una nuova punta per gennaio. Il nome più caldo è quello di Gerard Moreno, in forza al Villareal, seguito anche dall’Atletico Madrid.