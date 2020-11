TORINO- Importanti rumors dalla Spagna arrivano riguardo il futuro di Sergio Ramos. Stando a quanto riferito dalla stampa iberica, infatti, sarebbe saltato l’incontro previsto tra il numero 4 e la dirigenza del Real Madrid per discutere il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno. Parti che sono quindi ancora distanti dal giungere ad un accordo, con Juventus e Psg che continuano a sperare di ingaggiare il capitano blanco a parametro zero.