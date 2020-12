Dalla Spagna: Real in vantaggio sulla concorrenza per Camavinga

TORINO- La finestra di mercato invernale non si èancora ufficialmente aperta, ma la Juve valuta già diversi profili per rinforzare e allo stesso tempo ringiovanire la rosa a disposizione di mister Andrea Pirlo. Nel mirino, tra gli altri, c’è anche Eduardo Camavinga, punto fermo del centrocampo del Rennes e sul taccuino dei top club di mezza Europa nonostante i soli 18 anni. Stando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo As, il club al momento favorito ad assicurarsi le prestazioni del francese classe 2002 sarebbe il Real Madrid, in cerca di sostituti di Modric. Florentino Perez, per anticipare la concorrenza e regalare a Zidane un grande prospetto come Camavinga, sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 50 milioni di euro, lasciando il ragazzo in prestito al Rennes fino al termine di questa stagione. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<