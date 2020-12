Dalla Spagna: probabile incrocio tra Juve e Gladbach agli ottavi

TORINO- Nella serata di ieri si è conclusa l’ultima giornata dei gironi di Champions League, dalla quale sono uscite le ultime squadre che prenderanno parte agli ottavi di finale. La Juve, qualificata da diverso tempo, ha molte probabilità (26,1%) di incrociare i tedesci del Borussia Monchengladbach nel prossimo turno. Lo riporta MisterChip, collaboratore del quotidiano spagnolo As, che indica poi Lipsia (21,5%) e Atletico Madrid (19,8%) come altri club favoriti ad incrociare Ronaldo e compagni. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<