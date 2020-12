Dalla Spagna: Pogba vuole lavorare con Zidane al Real

TORINO- Nell’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport, il potente procuratore Mino Raiola ha affermato che il rapporto tra Paul Pogba e il Manchester United è ormai finito. Il centrocampista, nei prossimi mesi, dovrebbe lasciare l’Inghilterra, con la Juve che resta alla finestra. Come riferito dal Mundo Deportivo, però, le proprità del numero 6 sarebbero altre: lavorare con Zidane al Real Madrid. L’ex pallone d’oro è da sempre l’idolo di Pogba, che farebbe carte false pur di farsi allenare da lui. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<