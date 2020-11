Dalla Spagna: la Juve non è su Szoboszlai

TORINO- Dominik Szoboszlai è sicuramente uno dei calciatori che maggiormente si sta mettendo in luce in questo inizio di stagione, tanto da aver attirato a sè gli interessi di diversi top club europei. Anche la Juve era stata accostata al giovane talento ungherese ma, secondo il quotidiano spagnolo Sport, il club bianconero non sarebbe interessato a partecipare alla possibile asta che si scatenerà nei prossimi mesi. Sul classe 2000, invece, sarebbero forti Arsenal, Bayern Monaco e Real Madrid.