Dalla Spagna: Juve, Psg e United continuano a seguire Sergio Ramos

TORINO- Secondo quanto riportato da El Chiringuito TV, Sergio Ramos e il Real Madrid non sarebbero così convinti di proseguire insieme la loro avventura rinnovando il contratto in scadenz a giugno. Una situazione che potrebbe favorire la Juve, ancora interessata al numero 4 iberico, che a parametro zero rappresenterebbe un vero e proprio colpaccio. Attenzione, però, alla concorrenza di Psg e Manchester United.