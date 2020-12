TORINO- Cattive notizie per la Juve, in ottica mercato, arrivano dalla Spagna. Stando a quanto riferito da La Razon, infatti, Isco non accetterebbe un’eventuale offerta proveniente dal club bianconero. Il trequartista iberico non sarebbe attratto da un’avventura in Serie A, ritenendo il campionato non adatto alle sue caratteristiche. Al contrario, l’ex Malaga sarebbe intrigato da un possibile passaggio in Premier League, dove è cercato dall’Everton di Ancelotti.