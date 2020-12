Dalla Spagna: il Valencia torna sulle tracce di Rugani

TORINO- L’uscita di scena del Rennes dalle competizioni europee rende difficile il riscatto di Daniele Rugani, arrivato in prestito dalla Juve negli ultimi giorni del mercato estivo. Stando a quanto riportato da Superdeporte, per questo, a Gennaio il difensore potrebbe cambiare nuovamente maglia, senza far ritorno a Torino. Il Valencia, infatti, sarebbe pronto a tornare alla carica dopo i sondaggi degli scorsi mesi. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<