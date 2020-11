TORINO- Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il Real Madrid è sempre in cerca di un difensore nel caso in cui Sergio Ramos non dovesse rinnovare il proprio contratto. Il primo nome sul taccuino è quello di Matthijs De Ligt, per cui i blancos sarebbero pronti a fare follie. Sul piatto, oltre ad una parte in denaro, potrebbe finire anche il cartellino di Marcelo, seguito da tempo dalla Juve.