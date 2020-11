TORINO- Tornato in campo dopo il lungo stop, Matthijs De Ligt si è ripreso subito la Juve con prestazioni solide di carattere. Come riferito dalla stampa spagnola, il rendimento dell’olandese non sarebbe passato inosservato agli occhi del Barcellona, pronto a tornare alla carica a fine stagione. Il club bianconero non vorrebbe al momento iniziare trattative, ma i blaugrana sarebbero pronti a mettersi in contatto con Mino Raiola, potente procuratore dell’ex Ajax.