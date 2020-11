TORINO- Stando a quanto affermato dal quotidiano spagnolo As, Sergio Ramos e il Real Madrid nei prossimi mesi potrebbero davvero separarsi. Sulle tracce del numero 4 spagnolo, oltre a Juventus e Psg, ci sarebbe anche il Liverpool, che per anticipare la concorrenza avrebbe già contattato l’entourage del ragazzo. Klopp vorrebbe il centrale iberico per sopperire all’assenza di Van Dijk, per questo si sta cercando di capire la fattibilità dell’operazione per gennaio.