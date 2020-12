TORINO- Manolo Lama, giornalista di El Partidazo, ha parlato così di Cristiano Ronaldo ai microfoni di Radio Marca: “Madre mia, quanto manchi al Real Cristiano. La squadra di Zidane, da due stagioni a queste parte, sta faticando molto soprattutto in fase offensiva e quando non segna la storia si complica sempre. Zidane deve ancora rendersi conto che la squadra deve essere rivoltata come un calzino”.