Dalla Germania: Tuchel verso lo United, il Psg pensa ad Allegri

TORINO- Stando a quanto riferito dal quotidiano tedesco BILD, Thomas Tuchel avrebbe firmato un pre-contratto con il Manchester United, visto che la sua panchina al Psg è tutt’altro che salda dopo i risultati di questo inizio di stagione. Il club parigino, già in estate, avrebbe voluto cambiare guida tecnica, puntando su Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus, ancora oggi, resta l’indiziato numero uno ad approdare alla guida dei campioni di Francia. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<