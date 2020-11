Dalla Germania: la Premier aspetta Khedira già a gennaio

TORINO- Come annunciato ieri in un’intervista, Sami Khedira non disdegnerebbe un’avventura in Premier League. Il centrocampista tedesco è ormai fuori dai piani della Juventus, in cerca di un club che, già a gennaio, la liberi da un ingaggio pesante. Come riportato dalla BILD, Tottenham ed Everton sono pronti a sfidarsi per mettere sotto contratto l’ex Real Madrid, che gode ancora della stima dei suoi ex tecnici Josè Mourinho e Carlo Ancelotti. La sperazione tra Khedira e i bianconeri, dunque, non sarebbe mai stata così vicina come oggi.