TORINO- La Juventus è sempre attenta allo “scoppio” di nuovi talenti in giro per il mondo. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco BILD, il club bianconero avrebbe ora messo gli occhi su Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach. Il ragazzo, figlio dell’ex difensore Lilian, si sta segnalando grazie ai suoi gol, come la doppietta ai danni del Real Madrid, attirando a sè gli interessi anche di Barcellona e Manchester City.