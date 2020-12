Dalla Francia: Camavinga più vicino alla Premier

TORINO- Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, Eduardo Camavinga sarebbe più lontano dalla Juventus. Il giovane centrocampista, punto fermo dell’undici titolare del Rennes, avrebbe infatti deciso di affidare la propria procura alla Stellar Group, avvicinandosi così sempre di più ad un trasferimento in Premier League. Anche il Psg, altro club sulle tracce del 18enne, resterebbe così a bocca asciutta. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA