Dalla Francia: anche il Psg sulle tracce di Alaba

TORINO- Dalle notizie che stanno circolando in queste ore, appare sempre più difficile che David Alaba rinnovi il proprio contratto con il Bayern Monaco in scadenza nel giugno 2021. Juve e Inter, così come molti club di Premier League, seguono la situazione con attenzione, sapendo che nuovi club possono iscriversi alla corsa in qualsiasi momento. Stando a quanto riferito da le10Sport, infatti, anche il Psg starebbe prendendo informazioni riguardo la situazione dell’austriaco.