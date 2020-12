Dalla Francia: anche il Bayern su Camavinga

TORINO- Si fa sempre più nutrita e agguerrita la concorrenza per arrivare a Eduardo camavinga. Secondo quanto riportato da France Football, infatti, nelle ultime ore anche il Bayern Monaco avrebbe preso informazioni con l’entourage del 18enne centrocampista, finito nel mirino della Juve da diversi mesi. Oltre ai bianconeri e ai campioni di Germania, in corsa, anche Psg e le due squadre di Manchester. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<