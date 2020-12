Dalla Francia: anche il Bayern Monaco su Camavinga

TORINO- Giorno dopo giorno si fa sempre più folta la concorrenza per la Juve per arrivare ad Eduardo Camavinga, 18enne talento in forza al Rennes. Stando a quanto riportato da football365.fr, anche il Bayern Monaco infatti, si sarebbe iscritto alla corsa delle squadre interessate al cartellino del giovane centrocampista, il cui cartellino viene valutato tra i 45 e i 50 milioni di euro. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA