TORINO- In vista della prossima finestra di mercato invernale, la Juventus ha intenzione di aggregare un nuovo centrocampista alla rosa a disposizione di mister Pirlo. Come riportato dal quotidiano portoghese Record, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Julian Weigl, classe 1995 in forza al Benfica. Il tedesco non si sarebbe ambientato al meglio in Portogallo e vorrebbe cambiare aria già a gennaio. Sfida alle milanesi per lui.