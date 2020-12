Dal Brasile sicuri: Juventus e Inter su Marcelo

TORINO – Potrebbero aprirsi nuovi scenari sul mercato della Juventus, che avrebbe messo gli occhi su un obiettivo di grandissimo valore. Dal Brasile, infatti, sono sicuri: i bianconeri, insieme all’Inter, sono sulle tracce di Marcelo. A riportare la notizie è il sito Mercadodabola.com, secondo cui, appunto, i due club italiani avrebbero messo gli occhi sul terzino sudamericano. Classe 1988, il numero 12 del Real Madrid sembra intenzionato a cambiare aria e a provare una nuova esperienza lontano dalla Spagna: per questo, i due eterni rivali lo avrebbero puntato, sicuri anche del suo valore tecnico. Si prospetta, dunque, un nuovo Derby d’Italia, questa volta sul mercato. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<