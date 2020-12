Dal Brasile: sfida tra Juve e Inter per Marcelo

TORINO- Il futuro di Alex Sandro non è ancora certo, con la Juventus che potrebbe cedere alle offerte provenienti dalla Premier League per l’ex terzino del Porto. Il club bianconero non vuole farsi trovare impreparato e, per questo, valuta già le possibili alternative al numero 12 e, il nome in cima alla lista degli acquisti, sarebbe sempre lo stesso: Marcelo. Stando a quanto riferito dal sito brasiliano Mercadodabola.net, i campioni d’Italia sarebbero pronti a sfruttare l’amicizia tra il ragazzo e Cristiano Ronaldo per strapparlo al Real Madrid già a Gennaio. La concorrenza, però, è nutrita. Oltre al Psg, in corsa, ci sarebbe infatti anche l’Inter. Conte ha chiesto di rinforzare la fascia sinistra e Marotta sarebbe pronto ad accontentare il suo allenatore con un colpaccio. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<