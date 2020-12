Da Del Piero a De Rossi: tanti nomi conosciuti nel nuovo corso allenatori

TORINO – Al via questa mattina il nuovo corso per allenatori, nello specifico riservato a “professionisti di lunga esperienza”, come stabilito dalla Coaching Convention della UEFA.

Il corso, erogato in modalità streaming almeno per adesso, prevede una durata complessiva di 210 ore e al termine del quale tutti i corsisti dovranno sostenere gli esami finali per conseguire la qualifica da allenatore UEFA A. Qualifica, questa, che permetterà di allenare le squadre giovanili, quelle femminili e le prime squadre fino alla Serie C, oltre a diventare allenatori in seconda di Serie B e Serie A maschile.

Tanti i volti conosciuti del mondo del calcio che inizieranno il loro percorso di formazione: da Alessandro del Piero a Daniele De Rossi, da Alessandro Matri a Christian Vieri, da Federico Balzaretti a Ignazio Abate, da Riccardo Montolivo a Giampaolo Pazzini, e tanti altri ancora.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<