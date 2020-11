Cuccureddu: “Risultati deludenti in campionato, ma la Juve resta la più forte”

TORINO- Antonello Cuccureddu, ex centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della situazione in casa bianconera: “Pirlo ha parlato di cantiere aperto, ma i risultati in campionato dicono di una squadra ancora non in salute. Vedremo cosa succederà con la Lazio, ma sta al tecnico farsi seguire e dare un’impostazione, perchè la squadra è forte. Arthur? Tecnicamente il ragazzo è valido, ha corsa e piede. Chiesa? Calciatore importante, si sacrifica molto nelle fasi di gioco. Per me la Juve resta la squadra migliore del campionato, ma vorrei vederla più determinata”.