TORINO – Italo Cucci ha parlato di Juventus nel suo editoriale per QS: “La Juve non è Pirlo, la Juve è Ronaldo. Che prima le salva la faccia evitando una disastrosa sconfitta. La Juve non è Dybala che pensa all’ingaggio milionario. La Juve è Morata, bomber di Champions, vivissimo autore del gol decisivo. Mentre Bernardeschi lascia a Chiesa, solo e animoso, e McKennie a Kulusevski, assente. Pirlo forse ha imparato che Morata in panchina è un delitto”.