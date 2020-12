Cuadrado, rinnovo a fine stagione

TORINO- Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Juventus non c’è alcuna fretta di iniziare le trattative per il rinnovo di Juan Cuadrado. La volontà di entrambe le parti, infatti, è di continuare insieme e a fine stagione si discuterà di cifre e altri dettagli. L’esterno colombiano, attualmente in scadenza nel 2022, è uno dei punti fermi dell’undici bianconero, grazie anche alle prestazioni di alto livello offerte fin qui. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<