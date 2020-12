Cuadrado omaggia Martinez per l’addio al calcio: “Un privilegio aver giocato con te. Ti voglio bene fratello”

TORINO – L’ex attaccante di Atletico Madrid e Porto, Jakson Martinez, ha dato l’addio al calcio qualche ora fa e in tanti, tra ex compagni e non, hanno voluto omaggiarlo attraverso i social. Non poteva mancare il messaggio del suo connazionale Juan Cuadrado, il quale ha postato diverse foto che li ritrae insieme, dentro e fuori dal campo. Sotto alle immagini le seguenti parole: “ Un privilegio aver giocato con te. Sei stato un esempio non solo come giocatore, ma soprattutto come marito, padre, persona. Benedizioni per quello che sta arrivando. Romani 8:28. Ti voglio bene fratello”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<