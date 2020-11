Cuadrado e Morata spingono McKennie in allenamento ma… è uno scherzo

TORINO – In questi istanti si sta svolgendo la seduta di allenamento odierna della Juventus, in vista della sfida di Champions contro il Ferencvaros. I bianconeri proveranno ad indirizzare la qualificazione agli ottavi gia dalla sfida di stasera, affidandosi nuovamente alla coppia d’attacco Ronaldo-Morata. Proprio quest’ultimo intanto, è stato il protagonista di un simpatico siparietto avvenuto in allenamento, quando insieme a Cuadrado, hanno deciso di combinare uno scherzo a Weston McKennie. Nel video che circola sui social infatti, si vede Morata sdraiarsi dietro alle caviglie dell’americano, con Cuadrado che intanto gli si avvicina frontalmente per spingerlo, in maniera da fargli perdere l’equilibrio e cadere all’indietro. In casa Juve sembra essere tornato il buon umore di una volta per la gioia di tutti i tifosi juventini.